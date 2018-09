Colruyt : élargit sa collaboration directe avec des cultivateurs de pommes de terre belges

Depuis le 18 septembre dernier, les clients des enseignes Colruyt et OKay peuvent trouver en rayon des pommes de terre cultivées dans le cadre d'un proche partenariat entre quelque 16 producteurs locaux et Colruyt Group. Sont concernés, les emballages de 5 kg de pommes de terre Frites Boni Selection et de pommes de terre farineuses Everyday. Cette nouvelle saison marque l'aboutissement d'un projet pilote initié l'an dernier et qui visait une qualité plus constante, un prix stable pour les agriculteurs et un allongement de la saison de la pomme de terre en Belgique. Un test fructueux qui a pu mettre en exergue la relation de confiance qui s'est installée entre les différents acteurs, et le partage des connaissances qui en découle.

Allongement de la saison en Belgique

Le projet pilote de l'an dernier a répondu aux attentes. Ronny Neufkens, chef du département Achat légumes de Colruyt Group : « Malgré une saison 2017-2018 particulièrement compliquée en raison des conditions atmosphériques d'une part et d'une surabondance de l'offre d'autre part, nous sommes parvenus ensemble à allonger la saison de la pomme de terre belge d'un mois avant de passer aux pommes de terre d'importation. Nous avons également pu assurer un prix stable à nos 9 partenaires producteurs. » Si dans la période de test, ce projet concernait 78 magasins Colruyt, ces résultats ont conduit à son déploiement dans l'ensemble des magasins Colruyt et OKay de Belgique, soit quelque 370 magasins au total. Pour ce faire, 7 producteurs supplémentaires sont venus se greffer au projet.

De mars à mai, les pommes de terre précoces ont été mises en terre dans les sols sablonneux/sablo-limoneux de Flandre orientale et occidentale, tandis que les pommes de terre tardives ont été plantées dans les sols sablo-limoneux et limoneux de Wallonie. Ces cultures sont scrupuleusement suivies par des conseillers spécialisés dans la filière. Les pommes de terre sont destinées aux emballages de 5 kg de pommes de terre farineuses de la marque Everyday et ceux estampillés Boni Selection Frites.

Collaboration

Colruyt Group est le premier distributeur belge à avoir initié une telle collaboration avec les producteurs de pommes de terre locaux. Alors qu'auparavant, ces derniers n'entraient que très rarement en contact avec les chaînes de supermarché, ils ont pu, dans le cadre de ce projet, se mettre autour de la table et partager leurs connaissances. Ensemble, ils ont pu sélectionner les variétés les mieux adaptées aux sols et convenir de critères de qualité ambitieux. « Ce partenariat est d'autant plus précieux alors que nous avons dû faire face à une sécheresse extrême cet été », précise Ronny Neufkens. « En nous aidant les uns les autres, la collaboration s'en est trouvée renforcée. »

Dans cette filière dite « raccourcie », où les avantages et les risques sont partagés de manière équitable, Colruyt Group veut mettre à l'honneur le savoir-faire agricole des producteurs de pommes de terre belges, et réduire la volatilité des prix.

Ils participent au projet…

« En tant qu'acheteur, j'ai pu me réjouir de la qualité que nous avons pu offrir à nos clients jusqu'à la fin de la saison. Dans ce projet, tant les producteurs que Colruyt ont énormément appris les uns des autres, en recherchant toujours ensemble la meilleure solution. Le fait de pouvoir adapter l'offre à la demande est également important. »

Marc Boesman, acheteur pommes de terre de Colruyt Group.

« En tant que producteurs, nous nous sentons autrement impliqués. C'est agréable de savoir qui sont nos clients et où sont vendues nos pommes de terre. Grâce à cette proche relation avec Colruyt Group, nous sommes doublement motivés à viser une qualité toujours plus haute. »

Patrick Van de Steene, conseiller pommes de terre tardives et cultivateur dans le Hainaut.

« Cette filière raccourcie assure une plus grande dynamique entre les producteurs et Colruyt Group. Je me réjouis de la qualité que nous avons pu obtenir. »

Wouter Devlies, conseiller pommes de terre précoces, Flandre occidentale.

« C'est deuxième année de suite que mon frère et moi collaborons directement avec Colruyt Group. C'est toujours très motivant de pouvoir dire à nos amis qu'ils peuvent trouver nos pommes de terre dans les magasins Colruyt et OKay de leur région. J'en suis très fier. Et par ce biais, nous sommes au courant de ce que les clients pensent de nos produits. Et nous pouvons dès lors adapter l'offre à la demande. »

Philippe Brion, producteur à Tourinnes-Saint-Lambert.

« Je suis un nouveau venu dans ce projet, suite à un retour positif entendu d'un collègue qui a participé à la phase de test. Auparavant, je fournissais principalement l'industrie de transformation de la pomme de terre. Inutile de vous préciser que pouvoir travailler pour les clients de Colruyt et de Okay m'enthousiasme au plus haut point. »

Henk Dewaele, producteur à Ruiselede.

« Dans ce partenariat, chaque maillon de la chaîne est gagnant. Le climat a bien évidemment son rôle à jouer. Mais grâce à cette collaboration, nous pouvons mieux maîtriser différents facteurs. Une bonne conservation des pommes de terre reste évidemment cruciale. »

Bart Nemegheer, gérant de l'entreprise familiale d'emballage de pommes de terre « Aardappelhoeve » et producteur à Tielt.