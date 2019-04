Colruyt : et OKay rappellent le Brie de Meaux et le Coulommiers

L'AFSCA procède au rappel des fromages produits en France. Ces fromages ont été produits et distribués par l'entreprise française « Fromagère de la Brie ». La possible présence de la bactérie Listeria monocytogenes en est la cause.

L'AFSCA a reçu l'information des autorités françaises que le producteur français de fromages « Fromagère de la Brie » a décelé une contamination à la Listeria. Une partie de ces produits ont été distribués en Belgique dans différents points de vente, parmi lesquels des filiales de Colruyt et de OKay.

Il s'agit, dans le cas de Colruyt et de OKay, des fromages Brie de Meaux et Coulommiers. Plus d'informations ci-dessous.

Colruyt et OKay demandent à leurs clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés. Entre-temps, ces produits ont été retirés des rayons de tous les magasins Colruyt et OKay.

Les personnes ayant consommé les fromages en question et qui souffrent de fièvre et/ou de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant, en lui signalant cette consommation. Il est conseillé aux femmes enceintes de prêter une attention particulière à ces symptômes. Ce même conseil s'applique aux personnes immunodéprimées et aux personnes âgées.

Plus d'informations sur la Listeria monocytogenes : http://www.afsca.be/viepratique/intoxicationsalimentaires/listeriainfo/