Colruyt : lance sur le marché un livre de cuisine pour flexitariens

Le 36ème livre de cuisine Colruyt contient 91 recettes végétariennes, dont 23 véganes

15 % des clients Colruyt achètent de temps à autre un produit végétarien, comme des burgers de légumes, des falafels ou une garniture pour le pain. Cette frange de flexitariens - des gens qui ne consomment ni viande, ni poisson une ou plusieurs fois par semaine - ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi Colruyt publie ce 24 octobre un deuxième livre de cuisine végétarienne, intitulé « Moments Veggie ». L'équipe culinaire Colruyt a concocté 91 recettes qui conviendront aux flexitariens, mais également aux végétariens et aux véganes. Les légumes y tiennent une place de choix, de même que les légumineuses, les céréales, les fruits secs et les graines. « Moments Veggie » est disponible dans tous les magasins Colruyt à partir du 24 octobre.

Un marché végétarien en plein essor

L'alimentation végétarienne suscite un intérêt croissant, également chez les clients Colruyt. Guy Elewaut, directeur marketing Colruyt Meilleurs Prix, explique : « 15 % de nos clients achètent de temps à autre des produits dansnotre assortiment végétarien. En outre, nous recevons de plus en plus de questions de clients concernant la cuisinevégétarienne. Notre équipe culinaire propose depuis longtemps des recettes sans viande ni poisson. La réalisation d'unnouveau livre était par conséquent une étape logique. »

D'après une étude de marché qualitative menée par Colruyt en 2017, il ressort qu'un nombre croissant de flexitariens sont de plus en plus attentifs à leurs habitudes alimentaires et à l'impact sur l'environnement et le bien-être animal. Ils souhaitent faire des choix conscients dans le domaine de l'alimentation, c'est pourquoi ils privilégient les menus végétariens. En tant que distributeur durable, Colruyt souhaite s'impliquer dans ce domaine. Guy Elewaut poursuit : « En 2012, nous avions déjà réalisé un livre de cuisine végétarienne, avec l'arrivée des substituts de viande. Entretemps,le marché a changé et un nombre croissant de flexitariens est à la recherche de nouvelles alternatives à laviande et au poisson. Ils veulent modifier le contenu de leur assiette, et privilégier des ingrédients «purs » comme leslégumes, les céréales, les fruits secs et les graines. Nous en avons tenu compte : dans notre livre de cuisine, nous vousproposons par exemple des tartinades de légumes, du houmous, des falafels et des burgers maison. »

Des boulettes d'épinards à la pizza au chou-fleur

« Moments Veggie » s'adresse à tous ceux qui souhaitent manger végétarien plus souvent, que ce soit occasionnellement ou au quotidien. Le 36ème livre de recettes Colruyt rassemble 91 recettes pour chaque moment de la journée : des idées de petit-déjeuner, des en-cas, des repas légers, mais aussi surtout des plats principaux à préparer en semaine ou pour un petit repas entre amis. Parmi les recettes, 23 sont véganes. Les familles avec enfants sont notre principal groupe cible, et nos plats sont d'ailleurs adaptés aux plus jeunes. Une pizza au chou-fleur, un Parmentier de patate douce ou

un gratin de pâtes avec une sauce au brocoli… voilà qui devrait plaire à toute la famille. Bien entendu, nous tenons également compte des saisons.

Un vaste assortiment qui comprend désormais des perles de couscous

Tous les ingrédients du livre de cuisine sont disponibles chez Colruyt. Les flexitariens et les végétariens bénéficient donc d'un vaste assortiment. « Et nous continuons de l'élargir », poursuit Guy Elewaut. « Pensez aux nouveaux produitstels que les perles de couscous ou le quinoa tricolore. Un client sur trois achète déjà des lentilles, des pois chiches oudes haricots de temps en temps. Nous avons aussi élargi cet assortiment avec des pois de soja, des lentilles corail etdes pois chiches en conserve. Les substituts de viande comme les burgers de légumes ou le tofu gagnent aussi enpopularité et progressent de 3 % dans les ventes par rapport à l'année dernière. Les gens s'intéressent de plus en plusà ces produits, et ils ont besoin d'être informés. Qu'est-ce qu'on peut en faire, comment les préparer à ses enfants ?Voilà les questions auxquelles cet ouvrage apporte des réponses. »

1 recette sur 8 élaborée par l'équipe culinaire Colruyt est végétarienne

Les recettes du livre « Moments Veggie » ont toutes été élaborées par l'équipe culinaire Colruyt.

« Elles ont égalementété testées à la maison », raconte Guy Elewaut. « De cette manière, nous sommes sûrs qu'elles plairont aussi auxfamilles avec enfants. » L'équipe culinaire Colruyt est active depuis plus de 30 ans et compte 36 livres de recettes à son actif, vendus à plus de 4 millions d'exemplaires. Elle propose également de l'inspiration culinaire dans le dépliantColruyt ainsi que sur le site Colruyt En Cuisine, où vous trouverez plus de 8 000 recettes. Environ mille d'entre elles sont

végétariennes. « Moments Veggie » est disponible à partir du 24 octobre dans tous les magasins Colruyt, au prix de 9,50 €.

