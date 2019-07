Colruyt : met en service deux navettes gratuites pour quelque 14 000 festivaliers

Les navettes proposées par le Festival de Dour et le magasin Colruyt local ont rencontré un franc succès en juillet 2018. 14 000 festivaliers, soit 35 % de plus qu'en 2017, se sont rendus au Colruyt de Dour pour y faire leurs provisions aux meilleurs prix. Dès lors, il a été décidé d'élargir ce service pour cette édition : il y aura plus de bus et un second itinéraire voit le jour vers le point d'enlèvement Collect&Go de Quaregnon. Le magasin Colruyt de Dour sera à nouveau spécialement aménagé pour répondre aux besoins des festivaliers avec encore plus d'espace consacré à leurs produits favoris, tels que la Cara Pils et les Aïki Noodles, mais aussi un stand de tatouages temporaires Cara Pils.

En navette au magasin

Le magasin Colruyt de Dour et l'organisation du Festival de Dour collaborent déjà depuis une dizaine d'années. À la suite de l'éloignement du camping, un service de navettes a été pour la première fois mis en place l'année passée. Cette année, nous prévoyons 4 bus de 65 places sur le même itinéraire, soit un de plus que l'année dernière. Le service sera également assuré 3 heures de plus. De 10 h à 18 h, des navettes circuleront en continu entre le camping et le magasin. Ces 340 trajets remplaceront environ 5 000 voitures. Ce système de navettes permet non seulement de diminuer le trafic automobile, mais aussi de garantir davantage de sécurité aux festivaliers et de réduire les dépôts sauvages sur la voie publique.

Un véritable magasin dédié aux festivaliers

Le magasin Colruyt de Dour sera à nouveau transformé afin de faire face à l'afflux de festivaliers. Une partie de la zone de chargement et de déchargement sera aménagée en surface commerciale destinée à la vente de bière et d'eau. Christophe Dehandschutter, directeur Vente chez Colruyt Meilleurs Prix, explique : « Le succès de l'année passée nous a encouragé à prévoir quelques extras, pour Cara Pils entre autres. Les festivaliers ont acheté quelque 50 000 canettes de cette marque en 2018. Nous proposerons donc cette année un stand de tatouages temporaires Cara Pils ainsi qu'un espace où les festivaliers pourront se prendre en selfie à côté d'une canette de Cara Pils gonflable de 3 mètres de haut. » Les boissons ne sont pas les seules à avoir le vent en poupe : le taboulé de Boni Selection, les pistolets à eau, les atomiseurs d'eau Cristaline, les lingettes humides et les gels pour les mains se vendent eux aussi comme des petits pains. « L'année passée, pendant les fortes chaleurs, nous avons distribué plus de 2 000 bouteilles d'eau Everyday de 50 cl aux festivaliers qui faisaient la queue et nous ferons de même cette année. »

Nouveauté cette année : participation de Collect&Go

Christophe Dehandschutter précise : « Les jeunes sont de plus en plus nombreux à privilégier les canaux numériques et nous suivons la tendance avec Collect&Go. Les festivaliers peuvent ainsi commander leurs courses en ligne à l'avance et aller les chercher à proximité du site. »

Sur collect&go.be/dour, les festivaliers sélectionnent les produits de leur choix dans notre assortiment. Ils peuvent ensuite venir les retirer le jour convenu au point d'enlèvement du magasin Colruyt de Quaregnon, à un petit quart d'heure de route du festival. « Nous proposons un nouvel itinéraire de navette pour rejoindre ce point d'enlèvement Collect&Go. Les courses y sont emballées dans des caisses en carton pliables et pratiques. »

Produits de première nécessité dans le Camping Shop

Les festivaliers retrouveront à nouveau une vingtaine de produits de première nécessité fournis par Colruyt dans le Camping Shop du Festival de Dour. Il s'agit entre autres de boissons, de chips, de plats préparés et de déos. Les festivaliers trouveront aussi des glaçons dans 12 surgélateurs-coffres économiques.

Actions contre les déchets sauvages

La ville de Dour aspire au statut de commune de festival la plus propre. Quant à lui, le Festival de Dour concentre ses efforts sur la durabilité. Au travers de son plan d'action « Ensemble pour moins de déchets sauvages », Colruyt Group soutient ces engagements. Christophe Dehandschutter ajoute : « Nous prévoyons 2 îlots de tri sur le parking du magasin de Dour. Chaque îlot disposera d'un container de 2 000 litres pour les déchets ménagers, d'un autre de capacité identique pour les PMC ainsi que d'une bulle à verre de 4 000 litres, qui seront vidés 2 fois par jour. De plus, le magasin de Dour mettra encore plus de caisses en carton à la disposition des festivaliers pour qu'ils puissent facilement emporter leurs courses au camping sans utiliser de plastique ».

