Colruyt : opte pour le Nutri-Score et franchit une nouvelle étape vers une information produits plus transparente

Colruyt Group lance le Nutri-Score : un label qui traduit la qualité nutritionnelle des produits en un code lettré et coloré clair, validé scientifiquement. Il s'agit pour Colruyt Group d'une étape supplémentaire afin de permettre aux clients d'effectuer très simplement des choix responsables en matière d'alimentation. L'ambition du groupe est de proposer, à partir de la fin septembre, une dizaine de produits Boni Selection intégrant le Nutri-Score sur leur emballage. En outre, dès la mi-septembre, grâce à l'application SmartWithFood, il sera possible de consulter et de comparer le Nutri-Score des produits proposés dans les différentes formules de magasins de Colruyt Group. Les clients ne devront dès lors pas attendre l'adaptation des emballages en magasin pour pouvoir le consulter.

Le résultat d'une information produits transparente au profit du client

Étant donné la surabondance d'informations et de produits, il n'est pas toujours facile pour le client d'opérer des choix équilibrés en matière d'alimentation. En tant que distributeur, Colruyt Group veut assumer son rôle sociétal en proposant des solutions concrètes et simples favorisant le bien-être de ses clients.

Depuis 2014, le groupe s'attelle ainsi à l'amélioration de la composition nutritionnelle de ses produits de marques propres, catégorie par catégorie. Dans la mesure du possible, les quantités de sel (-140 tonnes en 2016/17), de sucre (-132 tonnes) et/ou de graisses (-106 tonnes) sont revues à la baisse. Et parce que le goût de ces produits ne doit pas en être altéré, Colruyt Group tient compte de l'avis de ses clients en organisant des tests de goût et d'utilisation, soit un investissement de quelque 2,5 millions d'euros par an. Une forme unique de co-création alliant implication et transparence.

Dans ce contexte, le groupe annonce aujourd'hui l'adoption du label Nutri-Score. Stefan Goethaert, directeur général de Colruyt Group Fine Food : « Il est très important pour nous de continuer à informer nos clients de façon claire et transparente. C'est un processus qu'il s'agit d'aborder pas à pas. Nous y travaillons sur les plans du bien-être animal, de la société, de l'environnement et de la santé. La mise en place du Nutri-Score s'inscrit dans cette ambition : ce score nous permet de véritablement communiquer avec nos clients à l'échelon des produits. De cette manière, ils peuvent faire des choix de consommation responsables sur la base d'un score validé scientifiquement. »

Une vue complète de tous les Nutri-Scores grâce à SmartWithFood

SmartWithFood est une spin-off de Colruyt Group. En 2015, avec le lancement de l'app SmartWithFood, elle créait un pont numérique entre le profil alimentaire du consommateur et les produits. En scannant le code-barres d'un produit, le client accède à sa composition nutritionnelle et est informé de la présence d'éventuels allergènes.

Dès la mi-septembre, le Nutri-Score de chacun des produits figurera également parmi les informations fournies par l'app. Ignace De Nollin, Business Manager de SmartWithFood : « Grâce à l'app SmartWithFood, les clients ne devront pas attendre l'adaptation progressive des emballages - qui prendra des mois - pour pouvoir consulter le Nutri-Score des produits disponibles dans les formules de magasins de Colruyt Group. De plus, l'app permet à l'utilisateur de trouver des produits comparables au produit scanné, mais qui présentent un Nutri-Score plus élevé. »

Le Nutri-Score sur tous les emballages de produits Boni Selection d'ici 2020

Le Nutri-Score doit encore évoluer pour devenir un outil faisant autorité. Il s'agit d'un score validé scientifiquement, auquel le client peut se fier. La position du label sur l'emballage participera à sa notoriété : le Nutri-Score sera systématiquement affiché à l'avant de l'emballage. Le consommateur pourra ainsi toujours facilement le retrouver et l'interpréter.

D'ici la fin septembre, une première série de produits de Boni Selection intégreront le Nutri-Score sur leur emballage. Ils seront disponibles dans les enseignes Colruyt Meilleurs Prix et Bio-Planet. Elles seront ensuite suivies par OKay, Collect&Go et Spar Colruyt Group. Au cours des mois à venir, les produits proposés sur le site web colruyt.be et dans l'app MyColruyt porteront également un Nutri-Score.

Le déploiement complet du Nutri-Score sur l'emballage des produits Boni Selection sera effectif d'ici la mi-2020. « Nous voulons évoluer à raison d'une centaine de produits par mois », précise Stefan Goethaert.