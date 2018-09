Colruyt : ouvre un tout nouveau magasin à Opwijk sur le site du OKay

Le lundi 17 septembre, le 238e magasin Colruyt ouvrira ses portes à Opwijk. Ce tout nouveau supermarché se trouve sur le site du OKay, un magasin de proximité devenu trop exigu pour servir ses clients de façon optimale. Grâce à cet agrandissement, 11 emplois ont pu être créés.

OKay devient Colruyt

Le nouveau Colruyt remplace le magasin de proximité OKay, qui a définitivement fermé ses portes le samedi 15 septembre et sera ensuite démoli. Ainsi, les clients d'Opwijk feront toujours leurs courses dans un magasin de Colruyt Group.

À la place du magasin OKay se trouve un supermarché Colruyt plus vaste, dont la surface commerciale s'étend sur près de 1 000 m². Le gérant Erik De Vos explique : « Ce n'est pas sans raison. Ces dernières années, nous avons accueilli de plus de plus de clients chez OKay. Un magasin plus grand et plus confortable s'imposait donc. »

L'agrandissement du magasin a également permis d'engager 11 nouveaux collaborateurs.

Choix plus vaste

Un magasin plus grand signifie aussi plus de produits. Erik De Vos : « Dans le magasin Colruyt, les clients trouvent un plus large assortiment dans tous les rayons, aussi bien en marques nationales qu'en marques maison comme Boni Selection ou Everyday. Les fruits et légumes sont livrés chaque jour dans l'espace fraîcheur. Enfin, pour leur viande fraîche, les clients se rendent dans la boucherie en libre service. Les bouchers y découpent la viande sur place dans un atelier ouvert. Pratique si les clients ont des questions ou une commande spéciale. »

Nouveau parking en construction

« Il est important que nos clients puissent faire leurs courses efficacement », poursuit le gérant Erik De Vos. « Trouver une place de parking proche du magasin est une priorité. C'est la raison pour laquelle nous agrandissons actuellement le parking. Nous ouvrirons très bientôt un beau et grand parking de plus de 100 places. »

En outre, la station DATS 24 est toujours située à l'avant du magasin. 7 jours sur 7, 24 h sur 24, les clients peuvent se servir en carburants de qualité, et notamment en CNG (Compressed Natural Gas), l'un des carburants les moins polluants du moment. DATS 24 fait partie de Colruyt Group.

À partir du lundi 17 septembre, dès 8 h 30, le gérant Erik De Vos, le chef boucher Luc Van Den Borre et leurs 26 collaborateurs se feront un plaisir d'accueillir les premiers clients au nouveau Colruyt Opwijk.

Plus d'infos ? Un rendez-vous avec le gérant, des photos du magasin ?

Contactez :

Wim Van Bogaert (manager régional) au 02 345 23 45

Yana Morren (responsable presse Colruyt Meilleurs Prix) au 02 363 55 45

Informations pratiques :

Colruyt Opwijk

Steenweg op Merchtem 137

1745 Opwijk

Heures d'ouverture :

lun. - sam. : 8h30 - 20 h

ven. : 8h30 - 21 h