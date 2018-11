Colruyt : rappelle la salade de poulet à la moutarde Boni Selection

Données financières (€) CA 2019 9 261 M EBIT 2019 484 M Résultat net 2019 364 M Trésorerie 2019 201 M Rendement 2019 1,99% PER 2019 21,51 PER 2020 21,34 VE / CA 2019 0,89x VE / CA 2020 0,86x Capitalisation 8 414 M Graphique COLRUYT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique COLRUYT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 40,5 € Ecart / Objectif Moyen -28% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jef Colruyt Chairman, CEO, MD & COO-Services Division Marc Hofman Chief Financial Officer & Finance Manager Frans Colruyt Executive Director, MD, COO-Retail Division François Gillet Non-Executive Director Wim Colruyt Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) COLRUYT 30.03% 9 607 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 5.84% 39 299 SYSCO CORPORATION 9.32% 34 509 AHOLD DELHAIZE 24.82% 30 877 WOOLWORTHS GROUP LTD 4.95% 27 764 TESCO -1.84% 25 617