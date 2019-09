Colruyt : rappelle une quantité limitée de hachis bœuf et porc dans 21 magasins

Présence de Salmonella découverte dans une quantité limitée de hachis bœuf et porc

Lors de contrôles microbiologiques effectués en laboratoire, la présence de Salmonella a été décelée dans une quantité limitée de hachis bœuf et porc (200 kg) (numéro d'article : 11067 et date limite de consommation : 24/09/2019). Colruyt a donc décidé de retirer immédiatement ce produit de la vente.

Ce hachis était vendu dans 20 magasins Colruyt ne disposant pas d'une boucherie ainsi que dans 1 CoMarkt à Bouwel. Les magasins concernés sont : Colruyt Molenbeek, Colruyt Laeken, Colruyt Schaerbeek, Colruyt Chaussée d'Haecht, Colruyt La Calamine, Colruyt Eupen, Colruyt Bouillon, Colruyt Dampremy, Colruyt Courcelles, Colruyt Linkeroever, Colruyt Haacht, Colruyt Lanaken, Colruyt Balen, Colruyt Stabroek, Colruyt Langelzenstraat, Colruyt Deurne Noord, Colruyt Maaseik, Colruyt Eppegem, Colruyt Helchteren, Colruyt Hoboken et CoMarkt Bouwel.

Les 223 autres magasins Colruyt avec boucherie ne sont PAS concernés.

La santé est une priorité pour Colruyt. Il rappelle une quantité limitée de hachis bœuf et porc parce que ses exigences de qualité sont strictes et qu'il ne tolère aucune contravention aux règles de la sécurité alimentaire. Il n'y a aucun risque si la viande est bien cuite. Certains symptômes d'intoxication à la Salmonella peuvent éventuellement se présenter si la viande n'est pas suffisamment cuite : fièvre, crampes abdominales et diarrhée. Ces symptômes se déclarent dans un délai de 6 à 72 h après l'ingestion. Il est recommandé aux personnes ayant consommé ce hachis cru, et qui présentent ces symptômes, de consulter leur médecin.

Colruyt certifie à 100 % qu'il ne reste aucun emballage de hachis bœuf et porc concerné dans les 21 magasins. Les clients qui n'ont pas consommé ce produit peuvent aussi le ramener en magasin et ils seront également remboursés.

Pour davantage d'informations, les clients peuvent contacter le service clientèle de Colruyt Group au 0800 99 124.