Colruyt : veut contribuer à renforcer l’offre bio belge par l’achat de terres bio

Le groupe actif dans la distribution investit dans l'exploitation Het Zilverleen : 25 ha de terres agricoles bio à Alveringem

Hal, le 21 août 2018 - Colruyt Group a conclu un accord avec l'exploitation agricole bio Het Zilverleen à Alveringem (Flandre occidentale) portant sur l'achat de 25 ha de terres bio. En effectuant cet investissement, le distributeur souhaite garantir la production locale - belge - de légumes bio, ainsi que son approvisionnement, afin de répondre à la demande croissante des clients. Avec ce projet, Colruyt Group poursuit par ailleurs son ambition de mettre en place de nouveaux modèles de collaboration et de partenariat dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire. Colruyt Group est donc désormais à la recherche d'un agriculteur bio passionné qui possède de l'expérience dans une exploitation agricole (bio). Il s'agit de préférence d'un couple expérimenté, voire d'un homme ou d'une femme de métier capable de poursuivre le travail sur le site Het Zilverleen, en tant qu'indépendant, sur des bases de collaboration contractuelle transparentes.

Les propriétaires de l'exploitation Het Zilverleen, Marleen Masson et Jean-Pierre Mouton, étaient jusqu'à présent des fournisseurs de premier plan de Colruyt Group : environ 70 % de leur récolte de légumes bio sont proposés chez Colruyt Meilleurs Prix et Bio-Planet. Le couple était à la recherche d'un repreneur. Jean-Pierre Mouton, désormais ancien propriétaire de l'exploitation Het Zilverleen : « Nous voulons avant tout que l'exploitation des terres bio puisse se poursuivre. Colruyt Group, étant donné sa vision durable en matière d'agriculture, garantit un bel avenir à cette exploitation dans la culture biologique. »

Maintien de l'agriculture bio locale belge et soutien à cette agriculture

La demande de produits bio est en constante augmentation. Par cet investissement, Colruyt Group souhaite garantir son approvisionnement en produits bio belges et surtout contribuer à pérenniser l'offre bio locale.

Avec Bio-Planet, le distributeur dispose d'un solide réseau de distribution de produits bio. Stefan Goethaert, directeur général de Colruyt Group Fine Food et responsable de la stratégie agricole de Colruyt Group, explique :« Het Zilverleen constitue une occasion unique : 25 hectares de terres agricoles bio attenantes. Voilà une base de travail idéale pour produire de délicieux légumes bio. En investissant dans ce projet, nous veillons à ce que ces terres restent destinées à l'agriculture biologique. »

Nouveaux modèles de collaboration durables dans le secteur agroalimentaire

Cette initiative contribue au maintien d' une offre biologique locale durable, mais elle concrétise aussi l'ambition de Colruyt Group de mettre en place de nouveaux modèles de collaboration et de partenariat durables dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire.

Colruyt Group n'en est pas à son coup d'essai : par le passé, le distributeur a déjà conclu des partenariats directs pour le développement de nouvelles variétés de pommes. Un projet portant sur des pommes de terre belges est par ailleurs en cours, en étroite collaboration avec la formule de magasins Colruyt Meilleurs Prix. Dans ce contexte, neuf cultivateurs de pommes de terre participent au projet pour une récolte brute totale de 5 000 tonnes. Elles sont proposées dans 78 magasins Colruyt sous deux références en marque propre. Une telle collaboration durable s'appuie sur les principes fondamentaux que sont la transparence, la confiance et l'entrepreneuriat fondé sur les valeurs.

« Nous sommes ouverts à de nouvelles formes de collaboration dans la chaîne. Avec divers maillons si nécessaire, plus directement avec les producteurs dans la mesure du possible. Pour nous, cette démarche s'inscrit dans notre volonté d'entreprendre durablement, aussi dans et avec le secteur agroalimentaire. Het Zilverleen deviendra un exemple concret d'un partenariat enrichissant et montre notre volonté affichée d'assumer nos responsabilités dans la transition vers un secteur agroalimentaire plus durable. », explique Stefan Goethaert.

Colruyt Group cherche un « agriculteur bio passionné »

Colruyt Group achète les terres, mais le groupe n'a pas pour intention de les exploiter lui-même ou d'engager un nouvel exploitant salarié. Il s'agit donc bien d'une exploitation indépendante, naturellement fondée sur des accords de collaboration transparents.

Stefan Goethaert ajoute : « Nous sommes en premier lieu à la recherche d'une personne ou d'un couple possédant un bagage ou une expérience dans l'agriculture - biologique si possible - et qui connaît les principes, mais surtout la réalité de cette forme d'agriculture et les impératifs qui en découlent. La passion et l'envie de se mettre à l'ouvrage sont des critères essentiels. Nous cherchons des partenaires prêts à s'engager dans une collaboration avec Colruyt Group et qui se reconnaissent dans notre mission ainsi que dans nos valeurs. Quiconque serait intéressé par ce projet et souhaiterait s'asseoir avec nous autour de la table pour en discuter peut nous contacter à l'adresse info.zilverleen@colruytgroup.com. »

