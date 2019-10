Colruyt : Bio-Planet ouvre son 3ᵉ Bio-Planet en province du Brabant wallon, à Corbais

Ce mercredi 30 octobre, Bio-Planet ouvrira sa 31ᵉ succursale à Corbais, la troisième dans la province du Brabant wallon, après celles de Nivelles et de Braine-l'Alleud. Fidèle à l'engagement de Bio-Planet, ce supermarché zéro énergie fossile compte intégrer un maximum de produits régionaux dans son assortiment. Les clients y trouveront également une série de produits en vrac, ce qui participera à la réduction des emballages. Rendez-vous le mardi 29 octobre à la fête d'ouverture.

Troisième Bio-Planet en Brabant wallon

Bio-Planet ouvre son 31ᵉ magasin et le neuvième en Wallonie. C'est aussi le premier dans l'est du Brabant wallon. Fabrice Gobbato, directeur de Bio-Planet : « Nous ouvrons deux à trois magasins par an en Wallonie. Corbais se situe au cœur d'une région rurale et résidentielle où les produits durables suscitent un grand intérêt. Nous avons donc décidé d'y ouvrir notre troisième succursale de la province. » Le nouveau supermarché emploie 12 collaborateurs. Il se situe rue Haute, au carrefour de la Grand-Route (l'ancienne Nationale 4) et bénéficie donc d'un accès facile et central dans cette vaste zone.

Vente de produits en vrac

Pour répondre à la demande de nombreux clients soucieux d'éviter les emballages et d'emporter la quantité voulue de produits dans leurs propres contenants (sachets, boîtes, bouteilles…), Bio-Planet développe son offre de produits en vrac au-delà de l'espace fraîcheur. Fabrice Gobbato : « À ce stade, les produits concernés sont les fruits secs, fruits à coque, céréales de petit-déjeuner, graines et snacks. C'est aussi une manière de poursuivre nos objectifs en matière de réduction des emballages en plastique. » Ce concept sera mis en œuvre à Corbais avant d'être généralisé à l'ensemble de la chaîne.

Une offre 100 % durable

Sur 600 m², le Bio-Planet de Corbais propose un assortiment complet de produits sains, respectueux de l'environnement, biologiques et équitables. Les fromages, produits végétariens et produits à base de viande fraîche sont découpés et préparés sur place. Bio-Planet propose par ailleurs un large éventail de produits destinés aux personnes souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires, ainsi que toute une gamme végétale pour les flexitariens, végétariens et véganes. Afin de privilégier les chaînes courtes, le Bio-Planet de Corbais s'engage à élargir le plus possible son assortiment de produits régionaux. La liste des fournisseurs locaux est par ailleurs affichée en magasin.

Construction durable

Isolation, ventilation, chauffage, éclairage… Une grande attention a été portée au caractère durable du magasin. Par exemple, l'installation de réfrigération fonctionne au propane et émet environ 90 % de gaz à effet de serre en moins qu'une installation classique. Fabrice Gobbato : « Le dispositif de ventilation s'adapte automatiquement à la qualité de l'air et nous permet d'éviter une perte d'énergie de 30 %. » La consommation électrique est réduite de 30 % grâce à l'éclairage LED. La façade et le toit partiellement végétaux contribuent à isoler le bâtiment, tout en favorisant la biodiversité. Enfin, le parking de 49 places dispose de deux bornes de recharge pour les voitures et vélos électriques, ainsi que d'emplacements protégés pour les vélos.

Fête d'ouverture

Bio-Planet invite cordialement les habitants de la région à découvrir le nouveau magasin lors d'une fête d'ouverture le mardi 29 octobre dès 17 h. L'ouverture officielle est prévue le mercredi 30 octobre. Le Bio-Planet de Corbais sera ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 et le vendredi jusqu'à 20 h.