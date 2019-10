Colruyt : DreamLand rouvre son magasin à Marche-en-Famenne

Le 23 octobre, DreamLand rouvrira son magasin à Marche-en-Famenne. Près de deux ans après sa fermeture suite à des problèmes de toiture, le n° 51 de la chaussée de Liège résonnera donc à nouveau des cris d'émerveillement des enfants et de leurs parents. La chaîne de magasins pour toute la famille et toutes les saisons de Colruyt Group démontre pour la troisième fois cette année son objectif d'extension.

Réouverture le 23 octobre

C'est avec une joie doublée d'impatience que le gérant Jean-François Huet et son équipe de 7 collaborateurs s'apprêtent à rouvrir le magasin DreamLand à Marche-en-Famenne le 23 octobre. Ouvert initialement en novembre 2013, ce magasin de 1.300 m2 a dû fermer inopinément en décembre 2017, suite à des problèmes à la structure du toit. Les importants travaux de réparation qui ont suivi se sont terminés en juillet de cette année, date à laquelle DreamLand a convenu de réinvestir les lieux. Danny Jenquin, directeur du département Ventes de DreamLand : « Marche-en-Famenne a toujours représenté une région intéressante pour nous. Après la fermeture forcée, nous avons cherché à nous installer ailleurs, mais n'avons pas trouvé notre bonheur. Nous sommes donc ravis de pouvoir nous ré-établir au même endroit, désormais pleinement sécurisé. » C'est aussi un retour aux sources pour la plupart des collaborateurs de l'équipe, qui avaient entre-temps été réaffectés dans les magasins DreamLand environnants.

Délai d'installation très court

Entre la fin des travaux et la réouverture, tout l'aménagement (montage des rayonnages, remplissage des linéaires, placement des caisses, habillage de façade, etc.) a dû être bouclé en 3 mois seulement. Danny Jenquin : « Tout le monde s'est retroussé les manches pour réaliser ce grand exploit et permettre aux habitants de la région de Marche-en-Famenne de profiter à nouveau de leur DreamLand dès le 23 octobre ! » Le nouveau magasin illustre désormais encore mieux la devise de DreamLand « Tout est plus marrant en jouant », grâce notamment à un environnement visuel hyper ludique.

Croissance évolutive

Après La Louvière et Mouscron plut tôt dans l'année, ce point de vente de Marche-en-Famenne confirme la volonté d'extension de DreamLand en Wallonie. L'enseigne, qui compte désormais 45 magasins physiques en Belgique en plus de son webshop, soutient avec force une stratégie « clicks & bricks » dans laquelle chacun des canaux se renforce mutuellement. Celle-ci inclut aussi une modernisation des magasins et des assortiments pour toute la famille. Les jouets, jeux vidéo et jeux d'extérieur côtoient maintenant des articles pour le jardin, livres, articles de fête, fournitures scolaires, vélos, sport (football), cadeaux pour petits et grands, articles de saison (Halloween, Noël, carnaval)...

Informations pratiques

Adresse :

DreamLand Marche-en-Famenne

Chaussée de Liège 51

6900 Marche-en-Famenne

Heures d'ouverture :

Du lundi au jeudi : de 10 à 18 h 30

Vendredi : de 10 h à 19 h

Samedi : de 9 h 30 à 18 h 30

Fermé le dimanche et les jours fériés