Colruyt : Le déploiement à l'échelon national des sachets réutilisables Colruyt Group débutera le 9 octobre

Les prochaines semaines seront mises à contribution pour faire du sachet réutilisable l'habitude à adopter résolument à partir de 2020. Dès le 9 octobre 2019, Colruyt Group procèdera au déploiement national des sachets réutilisables pour les fruits et légumes. Le groupe s'appuiera sur les enseignements de la phase pilote menée dans 51 magasins. Ces magasins pilotes, parmi lesquels la totalité du parc Bio-Planet, ont supprimé dès le 19 juin les sachets en plastique à usage unique dans le rayon des fruits et légumes au profit d'une alternative réutilisable jusqu'à 100 fois. Afin de les soutenir dans cette transition, tous les clients Xtra recevront un set gratuit de 5 sachets à l'achat de fruits ou de légumes dans les enseignes Colruyt Meilleurs Prix, Spar Colruyt Group, OKay et OKay Compact. L'action courra jusqu'au 1er janvier 2020. Elle sera doublée d'une campagne de communication, axée sur les avantages de la réutilisation et autres astuces afin d'ancrer aussi vite que possible ce nouveau réflexe et d'œuvrer ensemble à un meilleur environnement. Colruyt Group procèdera à la suppression définitive des sachets en plastique à usage unique dans ses 579 magasins d'alimentation le 2 janvier 2020.

Colruyt Group soutient ses clients dans cette importante transition

Une phase pilote pour affiner

La phase pilote, démarrée le 19 juin dernier, consistait en le retrait des sachets en plastique des rayons fruits et légumes de l'ensemble du parc Bio-Planet, ainsi que d'une vingtaine de magasins Colruyt Meilleurs Prix, OKay, OKay Compact et Spar Colruyt Group dans les régions de Lier, Courtrai, Mons et Dinant. À cette occasion, les clients Xtra de ces magasins se sont vu offrir un set gratuit de 5 sachets réutilisables à l'achat de fruits ou de légumes. Christophe Dehandschutter, Directeur de vente de Colruyt Meilleurs Prix et responsable pour ce projet : « L'accueil réservé à nos sachets réutilisables est extrêmement positif et traduit la motivation qu'ont nos clients, comme nos collaborateurs, à prendre une part active à la transition écologique. J'en veux pour preuve le fait que nous n'avons pas noté d'effet négatif sur la vente des fruits et légumes dans nos magasins pilotes. Nous avons pu également constater le succès de ces sachets y compris dans les magasins ne faisant pas partie de la phase pilote et les nombreux messages enthousiastes captés en magasin, via notre service clientèle ou encore sur les réseaux sociaux. Le feedback recueilli nous a permis d'optimiser le plan de déploiement national. Nous voulons réunir les meilleures conditions possibles pour faciliter au maximum la vie de nos clients. »

5 sachets réutilisables gratuits

Le déploiement national commencera dès le 9 octobre prochain. À partir de cette date, tous les clients Xtra qui achèteront des fruits ou des légumes dans les enseignes Colruyt Meilleurs Prix, Spar et Okay se verront offrir un set de 5 sachets réutilisables. Cette offre, valable également pour les clients ayant bénéficié du même avantage dans l'un des magasins pilotes, courra jusqu'au 1er janvier 2020 inclus. « Aujourd'hui, quelque 2,7 millions de sachets réutilisables sont d'ores et déjà en circulation. Soit plus que dans nos scenarii les plus favorables », explique Christophe Dehandschutter. Les sachets en plastique à usage unique disparaitront définitivement des rayons fruits et légumes des enseignes alimentaires de Colruyt Group le 2 janvier 2020. Ce déploiement permettra l'économie de 150 millions de sachets en plastique sur une base annuelle. « Bien que nous soyons totalement préparés au remplacement des sacs en plastique, nous avons décidé d'opérer la transition définitive après la période chargée des fêtes de fin d'année », tranche Christophe Dehandschutter.

Répéter, et encore, et encore

Pendant cette période de transition, tout sera mis en œuvre afin d'aider les clients à adopter la nouvelle habitude au plus vite. En magasin et dans les dépliants, une campagne axée sur la réutilisation est prévue, tandis que les pages Facebook distilleront des trucs et astuces en vue de ne pas oublier les sachets réutilisables à la maison. Le tout sur un ton résolument positif et optimiste. Les clients pourront également compter sur les collaborateurs en magasins, ou le service clientèle, pour répondre à toutes leurs questions.

La suppression des sachets en plastique n'est pas une finalité en soi. En parallèle, Colruyt Group poursuivra ses efforts dans la durabilisation des emballages. « Des groupes de travail sont mis en place afin de réduire les emballages et le recours au plastique, en le remplaçant, là où cela est possible, par des matériaux réutilisables, recyclables ou renouvelables », confirme Christophe Dehandschutter. « Nous pouvons déjà nous targuer de belles réalisations, mais le chemin est encore long. Nous nous y attelons. »

