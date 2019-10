Colruyt : Le magasin OKay de Fosses-la-Ville entièrement rénové rouvre ses portes

Le vendredi 11 octobre, le magasin OKay de Fosses-la-Ville rouvre ses portes après d'importants travaux de rénovation. Le magasin a été rafraîchi dans le style de la deuxième génération des supermarchés de proximité OKay. Il dispose désormais d'un freshmart amélioré et d'un nouveau coin boulangerie.

Un aménagement moderne respirant la fraîcheur

Le magasin OKay de Fosses-la-Ville a fermé ses portes pendant dix jours pour effectuer des travaux de rénovation. Le magasin dispose à présent d'une superficie de 474 m² et d'un aménagement moderne qui respire la fraîcheur. « De cette façon, nous proposons un meilleur service aux clients et mettons l'accent sur nos points forts », explique Isabelle Waillez, store manager. « Notre freshmart a été repensé de façon à mettre plus en valeur notre large assortiment de fruits et légumes frais. Du pain frais est livré chaque jour et nos collaborateurs cuisent eux-mêmes des petits pains et des viennoiseries de qualité dans le coin boulangerie rénové. » Les caisses ont également été adaptées afin d'améliorer le service. Enfin, de nouvelles zones vertes ont été aménagées sur le parking qui peut accueillir 45 voitures.

Une clientèle fidèle

Le magasin OKay de Fosses-la-Ville se situe juste en dehors du centre du village. « Au fil des ans, nous nous sommes constitué une clientèle fidèle de riverains et de passants, attachée à notre large assortiment, mais aussi à nos collaborateurs aimables et aux meilleurs prix de la région. Mon équipe et moi-même souhaitons bien sûr continuer sur cette bonne voie dans le magasin rénové », ajoute Isabelle.