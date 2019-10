Colruyt : Le tout nouveau Colruyt de Péruwelz ouvre ses portes à 500 m de l'ancien, sur le même site qu'Aldi

Le mercredi 23 octobre, un tout nouveau Colruyt ouvrira ses portes au numéro 157 de la rue Neuve Chaussée à Péruwelz, à 500 m à peine de l'ancien. Ce magasin de la nouvelle génération est un quart plus grand que le précédent et propose davantage de choix dans tous les rayons. Doté d'une nouvelle boucherie en libre service et d'un point d'enlèvement Collect&Go pouvant traiter davantage de réservations, le nouveau Colruyt a été également conçu selon le modèle des magasins à basse consommation d'énergie. La station DATS 24 n'a pas déménagé.

Un projet mené par 2 distributeurs concurrents

Le gérant Frédéric Destrebecq explique : « Cet ancien Battard, transformé en magasin Colruyt en 2003, était devenu trop exigu pour assurer un service optimal. Comme nous n'avons pas eu la possibilité d'agrandir la surface commerciale existante, nous avons décidé d'implanter un tout nouveau Colruyt à un jet de pierre de l'ancien sur un terrain beaucoup plus grand. »

Le nouveau magasin Colruyt est situé à côté d'Aldi et les 2 enseignes disposent d'un parking commun, dont 160 places réservées aux clients Colruyt. Il s'agit du premier projet en Belgique mené conjointement par deux distributeurs alimentaires concurrents. « Les échanges intervenus entre les porteurs de projet et les autorités communales ont été d'une qualité exemplaire, tout comme la collaboration avec Aldi », ajoute le gérant.

Des courses plus efficaces

Avec une surface de plus de 1 500 m², le nouveau magasin Colruyt est un quart plus grand que l'ancien. Le gérant Frédéric Destrebecq explique : « Nous avons ainsi pu diversifier notre assortiment et élargir les allées, afin que nos clients puissent faire leurs courses encore plus efficacement. Nous avons également prévu une caisse supplémentaire. Le chef boucher Stéphane Lecat ajoute : « Pour leur viande fraîche, les clients peuvent se rendre dans une boucherie en libre service. Ils y voient nos bouchers à l'œuvre dans un atelier ouvert, ce qui est pratique s'ils ont des questions ou des demandes spécifiques. »

Une sérieuse économie et un gain de temps

Au Colruyt de Péruwelz, les étiquettes de prix électroniques ont remplacé les étiquettes papier. Le gérant : « Les étiquettes électroniques sont plus écologiques et meilleures pour l'environnement. Elles nous permettent réaliser de substantielles économies par an sur les frais de transport et de papier (75 millions d'étiquettes imprimées, soit 90 tonnes de papier). Autres avantages non négligeables : nous réagissons beaucoup plus rapidement aux changements de prix de dernière minute de la concurrence et nos collaborateurs disposent de davantage de temps pour la mise en place des produits, par exemple. »

Collect&Go fait les courses pour les clients

Le nouveau Colruyt dispose d'un point d'enlèvement Collect&Go nettement plus grand que celui de l'ancien magasin, qui lui permet de gérer plus de réservations. Frédéric Destrebecq poursuit : « Collect&Go est le service pratique de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leurs listes d'articles sur collectandgo.be ou via l'application. Nous préparons leurs courses et ils viennent les retirer dans le point d'enlèvement, pour le jour et l'heure de leur choix. »

Fini les combustibles fossiles

Le Colruyt de Péruwelz est un magasin basse énergie : l'isolation de la façade et du toit est optimale et la finition du bâtiment est plus hermétique. Pour la construction de ce magasin, Colruyt a fait également appel à des technologies durables, comme des panneaux solaires, un système de refroidissement au propane et un système de récupération de la chaleur des installations frigorifiques. Ce magasin fonctionne donc sans énergie fossile. « Ce projet s'inscrit dans un plan de rénovation plus vaste : d'ici 2029, tous les magasins de Colruyt Group devront être conçus selon le modèle à basse énergie. Le taux d'émissions de CO 2 du groupe devrait alors encore diminuer de 4 % », précise le gérant.

Inauguration officielle le 22 octobre

À partir du mercredi 23 octobre, le gérant Frédéric Destrebecq, le chef boucher Stéphane Lecat et leurs 28 collaborateurs accueilleront les clients dans le nouveau Colruyt de Péruwelz. « La veille, de 17 h à 20 h, chacun pourra découvrir en primeur le nouveau magasin en présence de Vincent Palermo, bourgmestre de Péruwelz. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »

Plus d'infos ? Un rendez-vous avec le gérant, des photos du magasin ou point d'enlèvement Collect&Go ?

Contactez :

Jean-Louis Dethise (manager régional) au 02 345 2345

Yana Morren (responsable presse Colruyt Meilleurs Prix) au 0479 72 29 10

Informations pratiques :

Colruyt Péruwelz

Rue Neuve Chaussée 157

7600 Péruwelz

Heures d'ouverture :

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h

Soirée portes ouvertes :

mardi 22 octobre, de 17 h à 20 h