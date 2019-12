Colruyt : accroît sa participation dans Fiets! à 100%

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Hal (Belgique) - 4 décembre 2019 17u45 CET

Colruyt Group accroît sa participation dans Fiets! à 100%

Colruyt Group a augmenté sa participation dans le spécialiste vélo belge Fiets!

100%. Plus tôt cette année, le groupe avait acquis une participation majoritaire de 75% dans Fiets! et disposait également d'une option en vue de l'accroître à 100% à terme. Cet investissement cadre avec l'ambition de Colruyt Group de répondre à l'évolution des besoins du consommateur et d'encourager la mobilité durable.

Colruyt Group propriétaire de Fiets! à 100%

Fin mars 2019, Fiets! et Colruyt Group ont décidé d'unir leurs forces pour relancer l'entreprise en Belgique. En concertation avec les actionnaires minoritaires, Colruyt Group a décidé de lever à présent son option d'achat et d'acquérir les parts restantes. Le 13 janvier 2020, Michel Verhaeren (ancien actionnaire et CEO) cédera la gestion opérationnelle à Wim Teerlynck, qui deviendra le Business Unit Manager de Fiets!.

12 magasins spécialisés en Belgique

Fiets! est un acteur majeur dans la vente de vélos de marque, de vêtements et d'accessoires de cyclisme en Belgique. L'entreprise propose une offre de qualité de vélos pour entreprises et particuliers, qui est disponible à la fois hors ligne et en ligne. Dans les magasins, les clients peuvent bénéficier de conseils personnalisés lors de leur achat ou d'un entretien ou d'une réparation rapide et fiable de leur vélo. Grâce à l'acquisition de Fiets!, Colruyt Group continue à investir dans la mobilité durable et à stimuler des déplacements domicile-lieu de travail durables.

Dieter Struye, directeur non-food de Colruyt Group : « Le marché des vélos électriques est en plein boom et Fiets! est une entreprise jeune et dynamique. Nous sommes convaincus que l'intégration dans Colruyt Group contribuera à la croissance rentable de Fiets! ». Grâce

l'investissement de Colruyt Group, le nombre de magasins Fiets! a été augmenté à 12, le plus récent d'entre eux ayant ouvert ses portes à Sint-Pieters-Leeuw. Ce nombre augmentera encore durant les années à venir, si bien qu'encore plus d'entreprises et de particuliers pourront s'adresser à Fiets! dans le cadre de l'achat, de l'entretien ou de la réparation de leurs vélos.

À propos de Fiets!

Fiets! a été créée en 2010 et dispose à présent d'un réseau de 12 magasins spécialisés en Belgique : à Anvers, Boechout, Boortmeerbeek, Gand, Hasselt, Herentals, Kuurne, Louvain, Merksem, Roulers, Sint-Pieters-Leeuw et Wijnegem. Fiets! est un acteur majeur dans la vente de vélos de marque, de vêtements et d'accessoires de cyclisme. Son concept se distingue par la qualité de son offre et l'expertise de ses équipes. Fiets! distribue de nombreuses grandes marques telles que Trek, Flyer, Koga, Brompton, Cube, Gazelle, etc. Le spécialiste vélo se charge également de l'entretien et de la réparation des vélos. Les entreprises peuvent par ailleurs s'adresser à lui pour louer ou acheter des vélos d'entreprise. De plus amples informations sont disponibles sur www.fiets.be.

À propos de Colruyt Group

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec environ 570 magasins en gestion propre et 580 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio- Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby et des magasins affiliés Spar et Spar Compact. En France, le groupe compte, outre des magasins Colruyt, également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa. Le groupe est aussi actif dans l'activité de foodservice (livraison de denrées alimentaires aux hôpitaux, cuisines d'entreprise et entreprises du secteur horeca) en Belgique (Solucious). Les autres activités englobent la distribution de carburants en Belgique (DATS 24), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta) et la production d'énergie verte (Eoly). Le groupe emploie plus de 29.900 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 9,4 milliards en 2018/19. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.

