analyse hebdomadaire ! Haussier Cours d'entrée : 167.75 | Objectif : 180 | Stop : 160



Elle est dans un trading range entre 180 euro et 152 euro depuis une année.



A l\'heure actuelle elle arrive dans le haut de ce trading range et coince un peu sous le dernier niveau du retracement de fibonaci à 169,36

Les MM se réorientent à la hausse mais la MM2O est sous la MM5O. Le cours étant actuellement au dessus des MM, un croisement à la hausse est possible.



MACD au dessus de son signal et rentre dans la zone positive

STOCHASTIQUE est en zone de sur achat et au dessus de son signal

MOMENTUM positif et ascendant

chaikin oscillateur positif et ascendant



Le dépassement du niveau 169,4 en hebdo libèrerait le chemin vers les 180, le plus haut historique est à 194 euro et remonte à Aout 2008



Au niveau des chandelier la résistance à déja été soulevée par deux fois sans succès à la cloture. Cela ne plaide pas en la faveur de l\'action.



Les fondamentaux sont correctes.



