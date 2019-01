L'intégration des acquisitions se déroule comme prévu pour Coltene

Zurich (awp) - Coltene, qui vient d'agrandir son siège d'Altstätten, poursuit comme prévu l'intégration de SciCan et Micro-Mega. Le spécialiste st-gallois des produits d'hygiène dentaire se concentre actuellement sur la conduite commune des opérations de marketing et de l'organisation des ventes.

Dans un communiqué diffusé lundi, Coltene ambitionne de tirer profit le plus rapidement possible des synergies dans le domaine de la vente. L'intégration de l'assortiment du canadien SciCan et la distribution croisée des produits du français Micro-Mega figure au premier plan des mesures visant à accélérer la croissance du groupe.

Pour mémoire, Coltene, qui dévoilera son chiffre d'affaires 2018 le 15 février prochain en préambule à ses résultats détaillés, publiés eux le 4 avril, a finalisé l'acquisition des deux entreprises début octobre dernier. Le prix d'achat final s'est monté à 212,7 millions de francs suisses.

SciCan produit des dispositifs de désinfection et Micro-Mega des limes d'endodontie. Suite à cette transaction, financée via une augmentation de capital, la partie vendeuse, à savoir Arthur Zwingenberger et Stefan Helsing, détient 18,1% du capital total et des voix de Coltene.

