Columbia Sportswear Compan : Un support moyen terme à exploiter 08/05/2019 | 16:35 achat En cours

Cours d'entrée : 97.88$ | Objectif : 106$ | Stop : 92.4$ | Potentiel : 8.3% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Columbia Sportswear Company au contact de niveaux intéressants situés vers 96 USD. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 106 $. Graphique COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Columbia Sportswear Company représente actuellement 4.48 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 11/03/2019 au cours de 101.91 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 93.48 USD en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 92.45 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 93.48 USD.

Points faibles Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Habillement et accessoires - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY 14.87% 6 703 LVMH MOËT HENNESSY VUITTON .. 31.53% 189 637 VF CORPORATION 31.37% 37 044 LULULEMON ATHLETICA INC. 44.04% 22 664 MONCLER 23.37% 10 281 RALPH LAUREN CORP 20.23% 9 742 UNDER ARMOUR 26.09% 9 284 PVH CORPORATION 30.65% 9 154 GILDAN ACTIVEWEAR INC 21.45% 7 799 HANESBRANDS 39.82% 6 416 HLA CORP LTD 8.37% 6 059

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières ($) CA 2019 3 013 M EBIT 2019 388 M Résultat net 2019 314 M Trésorerie 2019 780 M Rendement 2019 0,99% PER 2019 21,62 PER 2020 19,59 VE / CA 2019 1,97x VE / CA 2020 1,80x Capitalisation 6 703 M Prochain événement sur COLUMBIA SPORTSWEAR COMPAN 15/05/19 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 117 $ Ecart / Objectif Moyen 19% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Timothy P. Boyle President, Chief Executive Officer & Director Gertrude Boyle Chairman Thomas B. Cusick Chief Operating Officer & Executive Vice President Jim A. Swanson Chief Financial Officer & Senior VP Michael Hirt Chief Information Officer & Vice President