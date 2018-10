COMCAST : dépasse les attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comcast a affiché une publication trimestrielle qui a dépassé les attentes. Ainsi, le bénéfice net, s'élève à 2,89 milliards de dollars, soit 62 cents par action, battant le consensus de 2,82 milliards de dollars de FactSet, soit 61 cents par action. Les produits d'exploitation ont augmenté de 5 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour s'établir à 22,14 milliards de dollars, dépassant ainsi le consensus de 21,8 milliards établi par FactSet.Au cours de la période, la compagnie a obtenu 363 000 clients supplémentaires sur ses services Internet, soit 70 % de plus qu'un an plus tôt. Une augmentation qui comble la perte de 106 000 abonnés au câble, qui reste moins forte que prévu.