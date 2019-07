COMCAST : le bénéfice par action dépasse les attentes au deuxième trimestre, pas les revenus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comcast a affiché au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice par action de 78 cents contre 69 cents un an plus tôt. Quant au chiffre d’affaires, il s'établit à 26,86 milliards de dollars, en progression de 23,6 %. Les analystes interrogés prévoyaient un bénéfice par action de 75 cents ainsi que des revenus de 27,14 milliards de dollars. "Nous comptons maintenant près de 55 millions de relations directes de grande valeur avec nos clients, dont 456 000 ajouts nets du deuxième trimestre", a commenté Brian L. Roberts, président du conseil et chef de la direction.