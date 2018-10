Comcast : dépasse les attentes au 3e trimestre

25/10/2018 | 13:38

Comcast publie un BPA ajusté en progression de 27,5% à 65 cents au titre de son troisième trimestre, battant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un EBITDA ajusté en croissance de 2,5% à 7,3 milliards.



A 22,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de médias a augmenté de 5%, avec des croissances de 3,4% pour ses activités historiques de communications par câble et de 8,1% pour sa filiale NBCUniversal.



'Dans le câble, la croissance des relations clients s'est accélérée, tirée par les plus forts gains nets en haut-débit pour un troisième trimestre en dix ans', note le PDG Brian Roberts, pointant aussi une performance solide des activités télévisées de NBCUniversal.



