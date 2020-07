Comcast : recul de 12% du bénéfice net ajusté au 2e trimestre

30/07/2020 | 13:50

Comcast publie un bénéfice net ajusté en baisse de 12,2% à 3,17 milliards de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 69 cents par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 9,1% à 7,93 milliards.



A 23,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du câblo-opérateur et groupe de médias s'est tassé de 11,7%, avec une stabilité (-0,2%) des activités de câble, mais des chutes de 25,4% chez NBCUniversal et de 15,5% chez Sky.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.