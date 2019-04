Comet: Glass Lewis, Actares et Ethos s'opposent au candidat de Veraison

Zurich (awp) - La guerre des actionnaires se poursuit au sein de Comet à quelques semaines d'une assemblée générale destinée à renouveler le conseil d'administration du spécialiste des rayons X.

Les cabinets de conseil aux actionnaires Actares, Glass Lewis et la fondation Ethos soutiennent la candidature de Christoph Kutter au conseil d'administration du groupe fribourgeois, qui lui-même recommande l'élection de l'Allemand pour succéder à Hans Hesse, selon un communiqué de Comet publié vendredi.

Le fonds d'investissement Veraison, principal actionnaire de Comet avec 10,04%, veut quant à lui faire élire à la tête de l'organe de surveillance Heinz Kundert, l'ancien patron et actuel administrateur de VAT. Le spécialiste du conseil au vote ISS avait récemment apporté son soutien à Veraison.

Cette annonce intervient avant l'assemblée générale de Comet le 25 avril.

Veraison Sicav est le plus grand actionnaire de Comet. Il est suivi par Pictet Asset Management (5,07%), UBS Fund Management (3,63%), Cologny Advisors via Camox Master Fund (3,01%) et Credit Suisse Funds (3,01%), selon les informations de la Bourse suisse.

