Comet voit ses résultats chuter au premier semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste des rayons X, hautes fréquences et faisceaux d'électrons Comet a essuyé une contraction à tous les niveaux au premier semestre, le résultat net tombant en territoire négatif. Face à une performance financière en berne, le groupe va réorganiser ses activités.

Le chiffre d'affaires net a chuté de 23,8% sur un an à 177 millions de francs suisses, tandis que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a plongé de 73,5% à 8,5 millions, a détaillé Comet jeudi dans un communiqué.

Le résultat net s'est retrouvé en négatif de 3,1 millions, contre un bénéfice de 14,5 millions au premier semestre 2018.

La copie rendue par Comet a manqué les attentes des analystes interrogés par AWP à tous les niveaux.

Le groupe a justifié la déconvenue par un "environnement de marché difficile", mais a assuré avoir pris des mesures au niveau des coûts. La société a également réorganisé ses divisions et prévoit notamment une réorientation de son activité rayons X. La direction passe aussi en revue "les options stratégiques" pour la division Ebeam.

En matière de perspective, Comet s'attend à ce que la demande dans le secteurs des semi-conducteurs et des rayons X reparte l'année prochaine. Pour 2019, la direction anticipe des ventes entre 350 et 370 millions de francs suisses et une marge Ebitda de 7,0% à 8,5%.

