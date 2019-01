Commerzbank : Les régulateurs sceptiques sur une fusion D.Bank-Commerzbank -source

(Actualisé avec commentaires, contexte et cours de clôture)

FRANCFORT, 16 janvier (Reuters) - Les régulateurs bancaires européens sont sceptiques quant à une fusion entre les deux plus grandes banques allemandes, soit Deutsche Bank et Commerzbank, selon une source au fait du dossier.

Commerzbank est trop petite pour faire une différence pour Deutsche Bank et les deux établissements doivent se concentrer sur la croissance de leurs bénéfices et la stabilisation de leurs activités, a-t-elle ajouté.

"Un rapprochement n'a aucun sens maintenant", a-t-elle dit.

Les spéculations de rapprochement entre les deux groupes, en pleine réorganisation durent depuis des mois.

Les deux établissements ont connu des années difficiles ces derniers temps, Deutsche Bank ayant enchaîné les pertes entre 2015 et 2017 et Commerzbank ayant entrepris une vaste réorganisation de ses activités qui passe par une réduction de ses effectifs, la numérisation de ses fonctions support et une volonté de se développer dans la banque de détail.

Deutsche Bank et Commerzbank, qui sont sous la supervision de la Banque centrale européenne (BCE) et de la BaFin, l'autorité de tutelle du secteur financier allemand, n'ont pas souhaité commenter ces informations.

La BaFin n'était pas disponible dans l'immédiat.

Bloomberg avait rapporté auparavant que la BCE préfèrerait une fusion avec une banque européenne autre que Commerzbank, une information qui a fait bondir les actions des deux groupes à la Bourse de Francfort..

L'agence, qui citait des sources au fait des négociations, indiquait que la BCE préférait un rappochement transfrontalier pour favoriser une intégration du secteur bancaire en Europe.

Deutsche Bank a terminé sur une hausse de 8,39% tandis que la seconde s'est octroyé 7,42%. (Tom Sims, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COMMERZBANK 7.42% 6.649 7.04% DEUTSCHE BANK 8.39% 8.114 7.45%