Commerzbank : bénéfice net au deuxième trimestre supérieur aux attentes

Francfort (awp/afp) - La deuxième banque allemande Commerzbank a dévoilé mardi un bénéfice net au deuxième trimestre supérieur aux attentes et un objectif de charges pour l'année légèrement revu à la hausse alors qu'elle poursuit sa transformation.

Entre avril et juin, l'établissement francfortois a fait état d'un bénéfice net part du groupe de 262 millions d'euros, nettement supérieur aux 213 millions d'euros attendus par les analystes interrogés par le prestataire de services financiers Factset.

Au deuxième trimestre 2017, la banque avait subi une perte de 628 millions d'euros en raison d'importantes provisions liées à un plan de départs concernant 9.600 postes.

Commerzbank table désormais sur 7,1 milliards d'euros de charges pour l'année, contre 7,0 milliards auparavant, du fait des investissements pour négocier son virage vers le numérique.

"Nous avons légèrement ajusté notre prévision (annuelle) compte tenu de la concurrence intense, en particulier dans le secteur des (grandes) entreprises", alors que les initiatives de croissance "vont prendre du temps pour produire leur plein effet", a indiqué Martin Zielke, président du directoire de la banque, cité dans un communiqué.

Côté performance opérationnelle, l'Ebit a plus que doublé sur un an au deuxième trimestre, à 389 millions d'euros et les recettes ont elles avancé de près de 8% à 2,2 milliards d'euros.

La banque, dont l'Etat allemand est toujours actionnaire à près de 16%, a vu sa performance tirée par la branche de banque des particuliers et des petites entreprises, où elle a glané près de 80.000 clients nouveaux en net lors du trimestre écoulé et a pu augmenter ses recettes en distribuant davantage de crédits

Au sein de son ancien pilier, la banque des PME et grandes entreprises, les recettes ont stagné sur un an et le gain opérationnel a reculé de près de 10%, en subissant la concurrence et une demande atone de crédit.

La banque a confirmé sa prévision de verser un dividende au terme de l'année 2018, qui devrait atteindre 20 centimes d'euro par action.

En recul de 29% cette année, l'action Commerzbank figure parmi les principaux perdants à la Bourse de Francfort. Avec un capitalisation boursière d'un peu plus de 11 milliards d'euros, la banque est menacée de sortie de l'indice vedette Dax lors de la révision de ce dernier début septembre.

