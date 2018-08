Commerzbank : délaissé après un ajustement de prévisions

07/08/2018 | 09:54

Commerzbank recule de 3,8% à Francfort, délaissé après un ajustement de ses prévisions annuelles : il anticipe désormais 7,1 milliards d'euros de coûts pour l'ensemble de 2018, contre sept milliards anticipés auparavant.



La banque allemande a engrangé un bénéfice net de 533 millions d'euros sur le premier semestre 2018, contre une perte de 414 millions sur la même période de 2017, et son profit opérationnel s'est accru de 36% à 689 millions.



A 4,52 milliards d'euros, les revenus sous-jacents de Commerzbank ont augmenté de 4%, mais les dépenses opérationnelles se sont accrues de 3% à 3,68 milliards du fait des investissements stratégiques et de coûts réglementaires plus élevés.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.