Commerzbank : grimpe après ses trimestriels

08/11/2018 | 11:10

Commerzbank grimpe de 5,9% à Francfort, malgré la publication d'un profit opérationnel en baisse à 331 millions d'euros pour le trimestre écoulé, contre 623 millions un an auparavant, mais avec des revenus sous-jacents en hausse de près de 9% à 2,17 milliards.



'Nous avons significativement amélioré la qualité de nos résultats par rapport à l'année dernière', commente le directeur financier Stephan Engels, qui pointe la croissance de la banque allemande 'dans un marché hautement concurrentiel'.



Affirmant 'disposer de la bonne stratégie', Commerzbank se dit en voie d'atteindre ses objectifs annuels, dont le gain d'un million de nouveaux clients nets d'ici la fin 2018, et souhaite reprendre le versement d'un dividende de 20 cents par action au titre de 2018.



