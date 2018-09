Commerzbank : grimpe sur un relèvement d'analyste

13/09/2018 | 14:53

Commerzbank grimpe de 2,9% à Francfort, soutenu par UBS qui a relevé de 'neutre' à l'achat son conseil sur l'action bancaire allemande, avec un objectif de cours à 12 mois qui demeure fixé à 10,2 euros.



Les analystes pointent la valorisation de l'établissement financier, alors que le titre a perdu environ 40% depuis le sommet atteint en janvier dernier, sur des prévisions d'activité et de coûts dégradées pour 2018.



Soit, mais Commerzbank n'est plus valorisé que 0,4 environ la valeur nette de ses actifs tangibles (TNAV), alors que le rendement des fonds propres tangibles est de l'ordre de 4%. Or les taux d'intérêt devraient remonter à compter de l'année prochaine.



