Commerzbank : la concentration est toujours dans l'air

16/01/2019 | 10:08

Le Handelsblatt ajoute sa pierre au faisceau d'informations relatif à une éventuelle consolidation bancaire en Allemagne. Selon le quotidien économique, le gouvernement fédéral aurait approché le régulateur financier national, la BaFin, dans cette perspective.



'Nous avons besoin d'un secteur financier durable et compétitif de classe mondiale', a déclaré Olaf Scholz, vice-chancelier et ministre des Finances du gouvernement Merkel cité par le Handelsblatt.



Ces derniers mois, des informations de presse font régulièrement état d'un éventuel rapprochement de Deutsche Bank avec Commerzbank, entre autres.





