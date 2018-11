La valeur du jour en Europe - COMMERZBANK : les profits trimestriels dépassent les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Commerzbank bondit de 4,13% à 8,708 euros à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, la banque allemande a généré un bénéfice net de 218 millions d’euros - ressortant au-dessus du consensus Reuters qui s'élevait à 211 millions d’euros - contre un profit de 467 millions d’euros un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel est, lui, passé de 623 à 331 millions d’euros. Les revenus avant provisions pour créances douteuses ont reculé de 12,5% à 2,19 milliards d'euros, dont 1,198 milliard d’euros (+15,4%) pour les revenus d’intérêt.Les revenus avant provisions avaient été soutenus par des exceptionnels, un an plus tôt.Le ratio de fonds propres durs de Commerzbank a augmenté de 20 points de base sur le trimestre à 13,2% en raison de la croissance des prêts. Le ratio de levier est stable à 4,5%.Commerzbank a réaffirmé ses objectifs 2018. La concurrente de Deutsche Bank vise toujours un ratio de fonds propres durs d'environ 13% et environ 7,1 milliards d'euros de coûts. La concurrente de Deutsche Bank va de nouveau verser un dividende, dont le montant a été fixé à 20 cents par titre pour 2018.L'activité de la division Banque pour les grandes entreprises sera cette année inférieure à celle de 2018 hors exceptionnels. Elle sera en revanche supérieure pour la division regroupant ses activités de banque de détail et de banque pour les petites entreprises.