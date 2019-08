Commerzbank : Oddo BHF dégrade à 'alléger'

08/08/2019 | 11:29

Oddo BHF dégrade sa recommandation sur Commerzbank de 'neutre' à 'alléger' et réduit son objectif de cours à 6,6 euros, baisse qui reflète essentiellement celle de ses prévisions au lendemain des résultats de la banque allemande.



Le bureau d'études pointe un potentiel de revalorisation (+16%) très inférieur à celui du secteur (environ +30%), ainsi qu'un risque inhérent à la faiblesse persistante de la rentabilité avant même que le cycle ne se soit retourné.



Oddo BHF considère en outre qu'un scénario de consolidation est exclu, le groupe s'étant 'lancé dans une restructuration trop profonde pour envisager un rapprochement dans l'immédiat' et les candidats étrangers pressentis s'étant tous désistés.



