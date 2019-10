Commerzbank : Oddo reste à Alléger après les trimestriels

29/10/2019 | 10:33

Oddo indique que les résultats su 3ème trimestre 2019 sont supérieurs aux attentes avec notamment des risques et des coûts inférieurs aux attentes.



Le bureau d'analyses estime que CBK pourrait battre certains de ses objectifs 2019, essentiellement sur les coûts et les risques. ' Les revenus devraient rester en recul par rapport à 2018 '.



Oddo confirme ses prévisions supérieures de 9% au consensus avec un ajustement limité à +2,5% pour 2019 mais aussi 2020-2021.



La recommandation d'Oddo est inchangée. Les analystes restent à Alléger avec un objectif de 5,90 E. ' Une hirondelle ne fait pas le Printemps : la perspective d'un RoTE inférieur à 4% alors que les doutes sur le cycle économique persistent est un facteur de risque supplémentaire. Les résultats T3 ne changent pas significativement cette perspective ' rajoute le bureau d'études.



