COMMERZBANK : dévoile des pertes plus importantes que prévu

Commerzbank perd 5,13% à 3,049 euros en raison de comptes plus dégradés que prévu au premier trimestre. La banque allemande a essuyé une perte nette de 295 millions d’euros – plus importante que le consensus Reuters s'élevant à - 240 millions d’euros - contre un profit de 122 millions d’euros un an plus tôt. Elle a aussi affiche une perte opérationnelle de 277 à comparer avec un profit de 246 millions d’euros au premier trimestre 2019. Le marché prévoyait une perte de 204 millions d'euros.Comme les autres banques mondiales, elle a souffert de la forte hausse du coût du risque, passé en un an de 78 millions à 326 millions, dont 185 millions liés à la crise actuelle.Les revenus avant provisions pour créances douteuses ont reculé de 14,1% à 1,85 milliard d'euros, dont 1,321 milliard d'euros (+7,2%) pour les revenus d'intérêt.Le ratio de fonds propres durs de Commerzbank a reculé de 20 points de base sur le trimestre à 13,2% en raison de la croissance des actifs pondérés des risques. Le ratio de levier est de 4,7%.Commerzbank s'attend à ce que ses provisions pour les prêts s'élèvent entre 1 et 1,4 milliard d'euros cette année. Elle cible aussi un ratio de fonds propres durs de 12,5% en fin d'année contre 12,75% précédemment." Compte tenu de l'incertitude quant à l'évolution future de la pandémie, il est difficile de fournir des perspectives concrètes. En supposant que l'économie se redresse progressivement après un confinement d'environ deux mois et qu'il n'y aura pas de second confinement, la banque prévoit des revenus relativement stables pour les activités de banque de détail et grand compte au cours de l'exercice 2020, en excluant l'influence des effets non récurrents et de valorisation " a également indiqué la banque.