COMMERZBANK : va supprimer 4 300 postes et fermer 200 agences

La banque allemande Commerzbank a annoncé la suppression de 4 300 postes et la fermeture de 200 agences sur 1000 dans le cadre d’un nouveau plan stratégique. Elle créera cependant par ailleurs 2000 emplois dans des « secteurs stratégiques ». Cette restructuration lui coûtera 850 millions d’euros. Commerzbank investira par ailleurs 750 millions d’euros dans la digitalisation, les infrastructures informatiques et la croissance. La banque allemande va par ailleurs racheter les actionnaires minoritaires de Comdirect.Elle souhaite réduire sa base de coûts de 600 millions d'euros d'ici 2023 relativement à cette année. Elle devrait ainsi ne pas être supérieure à 5,5 milliards d'euros. La concurrente de Deutsche Bank cible une rentabilité des fonds propres tangibles de plus de 4 % à moyen terme et un ratio de fonds propres durs entre 12 % et 13 %. Elle pourrait donc être dans la situation de distribuer un dividende.Les détails du plan seront discutés par le Conseil de surveillance le 25 et 26 septembre, puis présentés à la presse et aux investisseurs.