Commerzbank-Bénéfice du T2 inchangé, objectif 2019 "ambitieux"

FRANCFORT, 7 août (Reuters) - Commerzbank a annoncé mercredi un bénéfice net du deuxième trimestre inchangé par rapport à la même période de 2018, faisant ainsi mieux que ce qui était attendu par les analystes financiers, mais la deuxième banque allemande a ajouté que son objectif 2019 était devenu "sensiblement plus ambitieux".

Par rapport au premier trimestre de l'année, qui avait été marqué par une chute de 54% du résultat net, le groupe a précisé que le deuxième trimestre avait profité de charges fiscales "exceptionnellement basses" de 20 millions d'euros.

Mais la volonté affichée de la banque de dégager cette année une légère hausse de son résultat net est devenue "sensiblement plus ambitieuse étant donné l'évolution des résultats au premier semestre, la détérioration perceptible de la situation macro-économique et une situation géopolitique de plus en plus incertaine", souligne Commerzbank.

Sur la période avril-juin, le bénéfice net est ressorti à 271 millions d'euros, contre 272 millions il y a un an et un consensus de 217 millions. Sur le semestre, ce résultat est revenu à 391 millions contre 533 millions sur les six premiers mois de 2018.

Après six semaines de pourparlers, Deutsche Bank et Commerzbank ont annoncé fin avril l'échec de leur projet de fusion. Depuis, les spéculations concernant un rachat de la deuxième par une banque étrangère sont revenues au premier plan, les noms d'UniCredit et d'ING ayant récemment été cités.,,,

Fin mai, Commerzbank a dit que son conseil de surveillance de la banque discuterait d'un ajustement de la stratégie en septembre, des annonces étant attendues en octobre. (Tom Sims, Benoit Van Overstraeten pour le service français)