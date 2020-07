Commerzbank : La valeur du jour en Europe - COMMERZBANK décapitée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Commerzbank (+7,75% à 4,447 euros) amplifie la hausse du secteur bancaire européen, ce dernier prenant exemple sur les valeurs bancaires chinoises ce matin. Le titre de la banque allemande bénéficie d’un booster supplémentaire : la démission des présidents du directoire, Martin Zielke, poste qu'il occupait depuis un peu plus de 4 ans, et du conseil d'administration, Stefan Schmittman, vendredi soir. Si Martin Zielke était poussé vers la sortie par Cerberus, l'un des principaux actionnaires de la banque, il semble aussi avoir perdu le soutien du plus important : l'Etat allemand.Le comité des nominations a décidé de recommander au conseil de surveillance de la banque allemand de mettre fin d'un commun accord à la nomination de Martin Zielke en tant que membre du conseil d'administration et président du directoire de la Commerzbank à une date à convenir entre les deux parties, mais au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil de surveillance en décidera lors de sa réunion du 8 juillet 2020." La banque a besoin d'une transformation profonde et d'un nouveau PDG, qui obtiendra des marchés le temps nécessaire pour mettre en œuvre une stratégie " a déclaré Martin Zielke.Le président du conseil d'administration, Stefan Schmittmann, a démissionné avec effet au 3 août.Ces démissions interviennent en pleine discussion à propos d'une restructuration. Le quotidien dédié aux marchés financiers Börsen-Zeitung évoquait récemment 7 000 suppressions de postes venant en supplément des 4 300 annoncées en septembre dernier d'ici 2023. Le nombre de fermetures d'agences serait doublé à 400, sur un total de 1000.Selon Reuters, la société d'investissement américaine Cerberus, qui détient plus de 5% du capital de Commerzbank et en est ainsi l'un des principaux actionnaires, ferait pression pour obtenir une baisse plus importante des effectifs. L'Etat allemand possède lui un peu plus de 15% du capital." Nous ne sommes pas surpris de voir des changements majeurs chez Commerzbank, étant donné la faiblesse persistante de la rentabilité, mais nous sommes surpris par ce développement, car nous nous attendions à ce que le management actuel reste en place et devienne plus agressif en matière de réduction des coûts ", explique Citi.