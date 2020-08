Commerzbank : baisse de 21% du résultat net trimestriel

05/08/2020 | 08:04

Commerzbank publie un bénéfice net en baisse de 21% à 220 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2020, avec un profit opérationnel en recul de 34% à 205 millions, pour des revenus en croissance de près de 7% à 2,27 milliards.



La banque allemande souligne notamment un résultat du risque en forte dégradation, à -469 millions d'euros contre -178 millions au deuxième trimestre 2019, sous l'effet d'un 'important dossier unique' (-175 millions) et des effets du coronavirus (-131 millions).



Commerzbank souligne toutefois une amélioration de son ratio de solvabilité CET1 à 13,4% au 30 juin 2020, à comparer à 12,9% un an plus tôt, dépassant ainsi de plus de 300 points de base le seuil requis par la réglementation.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.