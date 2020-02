Commerzbank : bien orienté après ses résultats annuels

13/02/2020 | 10:03

Commerzbank grimpe de 4,4% à Francfort, entouré après la publication d'un bénéfice net en baisse d'un quart à 644 millions d'euros pour 2019, sous le poids notamment de ses restructurations, mais d'un profit opérationnel en hausse de 1% à 1,26 milliard.



La banque allemande indique avoir atteint son objectif de réduction de coûts, les ayant ramenés à 6,77 milliards d'euros, et avoir accru ses revenus de 1% à 8,64 milliards, et ce malgré 'une nouvelle détérioration de l'environnement opérationnel'.



Revendiquant en outre un ratio de solvabilité CET1 amélioré de 50 points à base à 13,4%, la banque allemande a l'intention de proposer un dividende de 0,15 euro par action pour 2019, sur la base du taux de redistribution de l'année précédente.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.