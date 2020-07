Commerzbank : devrait fermer plus de la moitié de ses agences

07/07/2020 | 09:51

La banque serait sur le point d'annoncer la fermeture de plus de la moitié de ses agences en Allemagne d'ici la fin de l'année 2023 selon Börsen Zeitung. Le groupe compte près de 1 000 agences en Allemagne.



Le groupe prévoit de supprimer un peu moins de 10 000 emplois de ses 32 792 employés indique Börsen Zeitung. En automne dernier, le groupe avait envisagé 4.300 licenciements supplémentaires, dans le cadre de son nouveau programme stratégique et la fermeture de 200 agences.



Le coût de cette restructuration serait, selon les estimations, d'environ 1,3 milliard d'euros, soit environ le double du montant précédemment estimé.



Commerzbank a indiqué vendredi soir que son comité des nominations proposera, à la demande de son directeur général (CEO) Martin Zielke, la démission de ce dernier d'ici à la fin de l'année. Par ailleurs, Stefan Schmittmann a présenté sa démission de son poste de président du conseil de surveillance de la banque allemande.



Tobias Guldimann, président du comité d'audit, serait en discussion en tant que candidat interne pour le successeur de Schmittmann, selon des informations du Börsen-Zeitung



