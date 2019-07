Commerzbank : émission d'obligation tier 1 réussie

02/07/2019 | 14:15

Commerzbank indique avoir procédé avec succès à une émission inaugurale d'obligation tier 1 supplémentaire, pour un volume d'un milliard de dollars et à coupon fixe de 7% par an, obligation qui sera cotée à Luxembourg.



'Le carnet d'ordres a été plusieurs fois sursouscrit, ce qui reflète l'intérêt étendu des investisseurs', souligne la banque allemande, ajoutant que cette opération lui permet d'optimiser sa structure financière, au vu de nouveaux besoins réglementaires.



