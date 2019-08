Commerzbank : en berne après ses semestriels

07/08/2019 | 09:53

Commerzbank lâche 2,9% à Francfort, après la publication d'un résultat net en baisse de 27% à 391 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2019, ainsi que d'un profit opérationnel en repli de 18% à 542 millions d'euros.



Les revenus semestriels de la banque allemande ont baissé de 2,5% à 4,28 milliards d'euros, 'principalement du fait de la chute marquée du résultat de juste valeur surtout dans le segment clients entreprises'.



Commerzbank anticipe une légère progression du résultat net annuel, 'bien que cet objectif soit devenu significativement plus ambitieux' selon lui, citant notamment l'aggravation notable de la situation macroéconomique et l'incertitude géopolitique grandissante.



