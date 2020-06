Commerzbank : pourrait supprimer plus de 7 000 emplois

29/06/2020 | 10:18

Commerzbank pourrait supprimer plus de 7000 emplois et fermer plus de 400 agences bancaires indique Bloomberg.



Cette décision ferait suite à l'annonce de Cerberus Capital Management, 2ème actionnaire de la banque, qui demande des efforts de réductions de coûts.



Les objectifs finaux de réduction n'ont pas été décidés, car certains dirigeants restent sceptiques sur la faisabilité de telles réductions indique Bloomberg. Actuellement, différentes options et scénarios sont en cours de discussion. Aucune décision n'aurait été prise selon Bloomberg.



Martin Zielke et la directrice financière Bettina Orlopp pourraient présenter les objectifs de réduction des coûts lors d'une réunion du conseil de surveillance mercredi, ont déclaré des personnes interrogées par l'agence de presse.



Rappelons que Commerzbank a publié mi-mai un résultat opérationnel de -277 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, contre +246 millions un an auparavant, pénalisé par une incidence négative de 479 millions de la pandémie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.