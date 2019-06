Commerzbank : un éventuel adossement à ING ?

07/06/2019 | 11:04

Selon l'agence de presse Bloomberg, le gouvernement allemand étudie le scénario d'une fusion entre la banque allemande Commerzbank et la néerlandaise ING 'parmi l'une des options visant à constituer un poids lourd de la finance européenne'.



A ce jour, les capitalisations boursières d'ING et de Commerzbank sont respectivement de 38,2 et de 7,9 milliards d'euros. A titre de comparaison, en France, Société générale 'pèse' 18 milliards d'euros, Crédit agricole SA 29 milliards et BNP Paribas 51 milliards.



L'Etat allemand détient 15,5% du capital de Commerzbank, ce qui en fait son premier actionnaire.



Des ministres des deux pays auraient évoqué le sujet début mai à Berlin, croit savoir Bloomberg. Berlin souhaiterait que le siège de l'éventuel établissement bancaire soit situé en Allemagne.







