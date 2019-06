Saint-Gobain : Morgan Stanley n'est plus à 'surpondérer'

13/06/2019 | 11:51

Morgan Stanley abaisse sa recommandation sur Saint-Gobain de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours réduit de 39,2 à 37,5 euros, déclarant 'percevoir maintenant davantage de valeur ailleurs'.



'Saint-Gobain est exposé à des marchés finaux attractifs et sa restructuration organisationnelle soutient une expansion de marge', reconnait le broker dans sa note sur le fournisseur de matériaux de construction.



'Toutefois, notre analyse montre que la gestion active du portefeuille a un historique contrasté et une faible conversion en cash constitue un obstacle à la revalorisation', nuance l'intermédiaire financier.



