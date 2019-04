Saint Gobain : 'le titre présente une décote importante'

03/04/2019 | 10:28

Les Echos indique qu'une cession de Pont-à-Mousson pourrait être réalisée dans les prochaines semaines. Cette opération pourrait être réalisée avec le groupe Chinois XinXing selon le quotidien.



Suite à cette information, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 45 E. ' Le titre présente une décote de plus de 40% par rapport aux comparables côtés, niveau historiquement élevé ' précise le bureau d'analyses.



Oddo rappelle ce matin que le groupe avait annoncé une dépréciation d'actifs de 511 ME lors des résultats annuels. ' Selon nos estimations cette activité pèse environ 500 ME de CA pour un EBIT à l'équilibre ' précise le bureau d'analyses.



' Nous pensons que les cessions d'actifs sous-performants devraient se poursuivre en 2020 et la société pourrait largement dépasser son objectif de 3 MdE de CA cédé, selon nous ' indique Oddo.



' Nous estimons le CA supplémentaire à céder à 4.2 MdE avec un impact total positif de 120 pb (vs 40 pb annoncés par le groupe) sur la marge opérationnelle entre 2019 et 2020 ' rajoute le bureau d'études.



Selon les calculs d'Oddo, une cession de Pont à Mousson aurait un impact positif sur la marge du groupe de 10 pb.



