Saint-Gobain : toujours un 'top-pick' pour Oddo BHF

12/06/2019 | 16:03

L'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Saint-Gobain, après un réunion avec la direction qui a confirmé le statut de 'top pick' du secteur du groupe dans l'esprit du broker.



'Le titre présente un fort potentiel de rerating. Nous sommes convaincus que l'ampleur de la transformation sous la houlette de Benoit Bazin pourrait surprendre le marché. Au-delà des traditionnelles économies de coûts, la rotation du portefeuille d'actifs mise en oeuvre pourrait cristalliser une valeur importante. Pour finir, le multiple de VE/EBITDA 2019e ressort à 5.5x inférieur à la moyenne historique de 7.2x. Le titre présente une décote de plus de 40% par rapport aux comparables côtés, niveau historiquement élevé', commente Oddo BHF.



La cible de l'analyste est ainsi maintenue à 45 euros, pour un potentiel de +34%.





