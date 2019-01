SAINT-GOBAIN : accroît ses capacités de production de verre plat en Colombie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain a annonceél’entrée en position de minoritaire de Tecnoglass au capital de sa filiale colombienne Vidrio Andino. Tecnoglass est leader de la fabrication de fenêtres et façades vitrées dans la région. Dans le cadre de ce partenariat, Vidrio Andino procédera à la construction d’une nouvelle usine de verre plat en Colombie, afin de répondre à la demande croissante en verre dans cette région. Située près de la ville de Barranquilla, au bord de la mer des Caraïbes, cette usine constituera une base de fabrication à la fois pour le marché national et pour l'export.Elle permettra à Saint-Gobain d'augmenter de 750 tonnes sa capacité de production journalière de verre plat destiné à des projets architecturaux dans la région. Le démarrage de la production est prévu en 2021. Dans le cadre de ce rapprochement, Tecnoglass et Vidrio Andino ont signé un contrat d'approvisionnement à long terme à partir de ce float.Saint-Gobain exploite déjà une usine de verre plat en Colombie, à Soacha, près de Bogota.