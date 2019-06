SAINT-GOBAIN : poursuit son recentrage avec la cession d'Optimera au Danemark

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain a franchi une nouvelle étape dans l'accélération de la rotation de son portefeuille, avec la cession de son activité de distribution de matériaux de construction au Danemark, Optimera. Le groupe, qui vise un objectif de désinvestissement de plus de 3 milliards d'euros en chiffre d'affaires d'ici fin 2019, a signé un accord avec Davidsens Tommerhandel dans ce cadre. La transaction devrait être effective au cours du second semestre 2019. A la Bourse de Paris, le titre gagne 0,94% à 34,72 euros.Optimera, qui détient 17 points de vente ainsi que des entrepôts de matériaux de construction et des centres logistiques, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2018.Mais cette cession n'est pas synonyme, pour Saint-Gobain, d'une perte du marché danois de la distribution. Le groupe y conserve en effet une forte présence grâce à sa marque Brødrene Dahl.En outre, elle intervient dans le cadre de son programme de rotation du portefeuille, issu du plan "Transform & Grow", dont l'enjeu est de redynamiser le groupe. Celui-ci repose également sur un autre pilier ; une modification de la structure organisationnelle du groupe.Et Saint-Gobain n'en est pas à sa première cession. Par exemple, mi-mai, le fabricant de matériaux de construction a dans cette optique, finalisé la cession de son activité de grains et poudres en carbure de silicium, qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 120 millions d'euros, au fonds d'investissement OpenGate Capital.Plus récemment, le 20 mai dernier, le groupe a conclu un accord en vue de la cession de l'intégralité de sa participation dans la société Saint-Gobain Building Distribution Deutschland (SGBDD) au groupe Stark, un acteur important de la distribution de matériaux de construction en Scandinavie. L'opération se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 335 millions d'euros.Le fabricant de matériaux de construction avait par ailleurs annoncé poursuivre une politique d'acquisitions créatrice de valeurs, pour renforcer sa compétitivité. Stratégie qu'il exécute également.