Saint-Gobain : cession d'une activité au Danemark

19/06/2019 | 09:35

Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord avec Davidsens Tommerhandel pour céder son activité de distribution de matériaux de construction Optimera au Danemark, transaction qui devrait être effective au cours du second semestre 2019.



Avec 17 points de vente, des entrepôts de matériaux et des centres logistiques, Optimera Danemark a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2018. Saint-Gobain reste fortement présent dans la distribution au Danemark par sa marque Brødrene Dahl.



Le groupe français de matériaux de construction précise que cette opération s'inscrit dans sa stratégie d'optimisation du portefeuille qui vise un objectif de cessions de plus de trois milliards d'euros en chiffre d'affaires d'ici fin 2019.



